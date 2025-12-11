الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
إنتركونتيننتال، يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني، لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي مساء السبت المقبل في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدا مع نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية، (إنتركونتيننتال )على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان في قطر.

مباراة بيراميدز وفلامنجو 

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

تأهل فلامنجو الي نصف نهائي انتركونتيننتال 

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة في لقاء نصف النهائي.

تأهل بيراميدز

وتخطي بيراميدز أهلي جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 ليفوز بلقب كأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في أولى مبارياته بكأس إنتركونتيننتال، وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.

