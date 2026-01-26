أسما شريف منير عن زوجها: وجدت الشخص المناسب ربنا يباركلي فيه

18 حجم الخط

تحدثت أسما شريف منير عن زوجها، مؤكدة أنه الشخص المناسب بالنسبة لها بعد زيجاتها السابقة.

وقالت أسما في تصريحات تلفزيونية: "لما بتلاقي الشخص المناسب قلبك بيهدي قوي، ومش بتحسي أنك طول الوقت في معركة، ربنا يباركلي فيه، والاختلافات حاجات عادية زي أي اتنين، مفيش حاجة كبيرة، الحمد لله".

وكانت أسما شريف منير قد أعلنت عن زواجها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى، كانت الإعلامية أسما شريف منير ظهرت للتحدث عن خطوة الحجاب التي حدثت مؤخرًا، ووجهت رسالة إلى كل الفتيات، كما ردت على بعض الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

قالت أسما شريف منير خلال بودكاست "يمنى النهارده" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي: "الخطوة دي عملتها زمان وأنا عندي ١٤ سنة، وقتها والدي قال لي متأكدة قلت له مستحيل أقلعه تاني، ولكن شعرت بعد ذلك بعكس ذلك، ولكن ضغط الحياة أثر عليَّ وقلعت الحجاب، ومن وقتها أريد أن آخذ تلك الخطوة ولكن بشكل صحيح، ثم دخلت السوشيال ميديا واتعرفت ثم قدمت برنامج مع والدي واتعرفت أكتر فكل مدة أصبح الأمر أكثر تعقيدًا".

كما تحدثت أسما عن فترة شعورها بالاكتئاب قائلة: "قابلت ناس في حياتي قالت لي الشرب مش حرام، أنا جربت تلك الحياة وسافرت وسهرت وعملت أشياء كثيرة ولم أرتح يومًا، كنت أبكي كل ليلة قبل النوم".

بشأن إثارة الجدل مؤخرًا عن تصريحاتها الأخيرة بشأن المرأة المطلقة قالت: "الزواج يعف السيدة المطلقة، وهي بالفعل عبارة عن هرمونات وتتعرض للاغراءات وهناك أشخاص شريرة تستغل احتياج المطلقة، وتكون صيدة أكثر من ناس أخري، والناس أخذت ذلك الحديث بشكل غير الذي أقصده، فأنا أتحدث عن الونس والطبطة، السيدة بطبيعتها كلما تكبر تزهد أشياء كثيرة في الدنيا".

وعن علاقتها بوالدها شريف منير قالت:" يعتبرني والدته وصاحبته أحيانا، أنا أكبر واحدة بين أخواتي، بحترمه جدًّا وبخاف منه جدًّا".

وعن اللحظات التي عاشت فيها الألم قالت، وفاة أمي كانت بسبب إصابتها بسرطان القولون، وكانت مريضة بشكل كبير، وبسبب مرضها دعيت من الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويريحها، وبالفعل توفيت تاني يوم، لدرجة أنني شعرت أني السبب في وفاتها دعائي.

وتحدثت عن موقف حلق شعرها كاملا قائلة: "الموقف عكس على ما ظهر للجمهور، أنا كنت ذاهبة من أجل وضع (اكستنشن) وعندما وصلت وجدت شخص هناك حلق شعره كاملًا وقال لي راحة كبيرة، وقتها خدت القرار وسألت ابنتي لارا، وحلقته أمام الكاميرا وشعرت براحة كبيرة جدًّا بعد ذلك".

كما تحدثت عن مرضها قائلة، اتصنفت اني عندي مرض adhd منذ سنة ونصف تقريبًا، والأمر تغير تمامًا بعدما تم تشخيصي، وزاد الأمر خاصة أنني عندي مشكلة التعلق المرضي، بخاف الناس تمشي من حياتي".

وعن أسعد لحظات حياتها قالت، يوم ولادة لارا ابنتي وخروجها من بطني شعرت بإحساس حب كبير وامتنان، وأيضًا يوم رضاعة ابنتي، فأنا أحب الرضاعة الطبيعية جدًّا، بيكون هناك تواصل لا يصدق بينك وبين طفلك".

