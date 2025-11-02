تحرك جديد من الشباب والرياضة بشأن استاد المصري الجديد ببورسعيد

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الجارية في استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الاستاد الجديد يعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع استاد المصري يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وإقامة منشآت رياضية عصرية تليق بمكانة الدولة المصرية وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة العامة للإنشاءات الرياضية، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوزارة، أعمالها الإنشائية بإستاد النادي المصري الجديد، لضمان سير العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، بما يضمن خروج المشروع في أبهى صورة تعكس تطور الرياضة المصرية.

وزير الرياضة يعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي

فيما أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي

وجاء قرار الوزير بتشكيل اللجنة المؤقتة وفقًا لما يلي:

الدكتور طارق راشد رحمي رئيسًا للجنة

الدكتور إبراهيم محمد فارس نائبًا للجنة

على حسين الأسود أمينًا للصندوق

وعضوية كل من المستشار مصطفى عبد الستار موسى، مصطفى أمير درويش ، محمد أحمد رائف.

ومن المقرر ووفقًا لهذا القرار، أن تتولى اللجنة إدارة شئون النادي وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.