كواليس اجتماع الفيفا ببعثة بيراميدز قبل مواجهة فلامنجو في إنتركونتيننتال (صور)

18 حجم الخط

إنتركونتيننتال،عقد اليوم، بمقر فندق إقامة نادي بيراميدز في مدينة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الترحيبي ببعثة بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة، من جانب مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا " لشرح كافة الأمور المتعلقة بالمشاركة في كأس القارات للأندية بقطر.

وشهد الاجتماع الترحيبي شرح كافة الأمور الخاصة بالمشاركة في البطولة، وكافة الأمور الخاصة بالإعلام والتنظيم.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي مساء السبت المقبل في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال ).

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الدوحة المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال )، على لقب كأس التحدي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي ان سبورت.

الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية

واستقبلت بعثة فريق نادي بيراميدز في قطر، الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ومن المقرر أن يتدرب فريق نادي بيراميدز بداية من اليوم بالكرة الرسمية للبطولة، خلال المران الذي سيكون في السادسة من مساء اليوم على ملاعب الإرسال بالدوحة.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

تأهل فلامنجو الي نصف نهائي انتركونتيننتال

وتأهل فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية على حساب كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب كأس ديربي الأمريكتين بالفوز 2-1 ليتواجه مع بيراميدز بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة في لقاء نصف النهائي.

تأهل بيراميدز

وتخطي بيراميدز أهلي جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 ليفوز بلقب كأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في أولى مبارياته بكأس إنتركونتيننتال، وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.