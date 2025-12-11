الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود الخطيب يتلقى دعوة رسمية لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

محمود الخطيب
محمود الخطيب
18 حجم الخط

تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي دعوة رسمية لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري.

بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

ووافق محمود الخطيب مبدئيا على تلبية الدعوة لحضور حفل افتتاح البطولة وقضاء بضعة أيام هناك في إجازة خاصة ببعض المدن المغربية.

وهناك احتمالية لسفر رئيس الأهلي من المغرب إلى فرنسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بناء على نصيحة طبيبه المعالج الذي طالبه بالحصول على إجازة خاصة.

 

مباريات منتخب مصر في امم افريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل في المغرب.
ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر | 8 مساء

مصر × جنوب إفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر | 8 مساء

أنجولا × مصر - الإثنين 29 ديسمبر | 10:30 مساء

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.


منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًّا
ويلتقي منتخب مصر وديًّا مع منتخب نيجيريا بإستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب 2025 كاس الأمم الإفريقية المغرب محمود الخطيب الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

قبل افتتاح مشواره غدًا، جدول مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

جلسة جديدة بين الخطيب وعبد الحفيظ ووليد صلاح في الأهلي لمناقشة ملف الراحلين

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads