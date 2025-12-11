محمود الخطيب يتلقى دعوة رسمية لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

18 حجم الخط

تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي دعوة رسمية لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري.

بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

ووافق محمود الخطيب مبدئيا على تلبية الدعوة لحضور حفل افتتاح البطولة وقضاء بضعة أيام هناك في إجازة خاصة ببعض المدن المغربية.

وهناك احتمالية لسفر رئيس الأهلي من المغرب إلى فرنسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بناء على نصيحة طبيبه المعالج الذي طالبه بالحصول على إجازة خاصة.

مباريات منتخب مصر في امم افريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل في المغرب.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر | 8 مساء

مصر × جنوب إفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر | 8 مساء

أنجولا × مصر - الإثنين 29 ديسمبر | 10:30 مساء

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًّا

ويلتقي منتخب مصر وديًّا مع منتخب نيجيريا بإستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.