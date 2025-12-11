"ذا صن" تفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الكاميرون من المشاركة بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الخميس عن وجود دور كبير لصامويل إيتو أسطورة الكاميرون ورئيس اتحاد الكرة الحالي في استبعاد فينسنت أبو بكر من قائمة منتخب الأسود التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2025

ويقام كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويلعب المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا كوت ديفوار، والجابون، وموزمبيق.

صامويل ايتو

أفضل هدّاف في تاريخ الكاميرون

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن إيتو الذي فاز مؤخرًا بولاية جديدة على رأس اتحاد الكرة الكاميروني كان له دور في قرار استبعاد أبو بكر لاعب نيفتشي باكو الأذربيجاني الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي للمنتخب الكاميروني حتى لا يعادل رقمه.

فينسنت أبو بكر يحتاج 11 هدفًا فقط لمعادلة رقم أسطورة الكاميرون

وحسب الصحيفة يخشى إيتو مشاركة أبو بكر في البطولة القارية، التي ستقام في المغرب خلال الشهر الجاري والاقتراب من تحطيم رقمه الشخصي كأفضل هدّاف في تاريخ الكاميرون بكل البطولات.

ويحمل إيتو الرقم القياسي الحالي بـ56 هدفًا في 118 مباراة، بينما يمتلك أبو بكر، صاحب الـ33 عامًا، 45 هدفًا من أصل 117 مباراة.

وأضافت "ذا صن" أن إيتو، الهدّاف التاريخي لكأس الأمم بـ18 هدفًا

وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع اتحاد الكرة الكاميروني للتعليق على أنباء تدخل إيتو من أجل استبعاد أبو بكر، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.

أزمة المدير الفني للكاميرون

وأقال إيتو المدرب مارك بريس الأسبوع الماضي وعيّن بدلًا منه ديفيد باجو، مستندًا إلى عدة أسباب من بينها مزاعم حول "العصيان" و"تحريض اللاعبين" ضد الاتحاد.

وعلى الرغم من إقالته من قبل الاتحاد، يؤكد المدرب البلجيكي بريس أنه ما يزال المسؤول الأول عن المنتخب، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة، التي عينته أساسًا، لم تصدر قرارًا رسميًا بإعفائه.

بل إن بريس قدّم قائمته الخاصة بكأس الأمم إلى الوزارة متضمنةً أبو بكر في معارضة مباشرة للقائمة التي أعلنها الاتحاد.

وبات على الكاميرون حل هذه الصراعات، خصوصًا أن آخر موعد لإرسال القائمة الرسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس.

قائمة منتخب الكاميرون لكأس أمم أفريقيا

وأعلن دافيد باجو، المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون، عن قائمة الأسود، استعدادًا لخوض كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - سيمون نجاباندوتنبو.

خط الدفاع: إدوارد سونجباج - كريستوفر ووه - جونيور باتيست تشامادي - نوهو تولو - دارلين يونجوا - جيرزينو نيامسي - محمدو ناغيدا - جان شارل كاستيليتو.

خط الوسط: جونيور صامويل كوتو - فلافيان بويومو - إيريك جونيور دينا إيبيمبي - أوليفيه كيمين - كارلوس باليبا نوم كوماه.

خط الهجوم: مارتن أتيمنجوي ميدزي - آرثر أفوم - برايس أمبينا - داميون ناماسو - بريان مبيومو - جان أونانا - كريستيان باسوجوج - جورج كيفين نكودو - كارل إيتا إيونج - كريستيان كوامي - سيرج باتريك سوكو - فرانك ماجري.

استبعاد فينسنت أبو بكر وأونانا

وشهدت القائمة مفاجأة كبرى باستبعاد أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور الحالي، ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق، بجانب المهاجم المخضرم فينسنت أبو بكر.

