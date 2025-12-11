محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 ويدعو المواطنين للمشاركة الفعّالة

18 حجم الخط

أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر المُلغاة، وذلك داخل لجنة مدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

متابعة ميدانية لسير العملية الانتخابية

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين بسهولة ويسر دون أي معوقات، مؤكدًا جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين وفقًا للخطة المعدة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني الذي يُجرى على مدار يومي 10 و11 ديسمبر.

دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية

ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري لا بد من استثماره لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات

وأوضح المهندس عادل النجار أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المديريات، إلى جانب المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز ميدانيًا لرصد أي مشكلات طارئة والتعامل معها فورًا، بما يضمن تسهيل حركة الناخبين حول اللجان وتمكينهم من التصويت بسهولة.





