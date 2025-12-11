الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 ويدعو المواطنين للمشاركة الفعّالة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر المُلغاة، وذلك داخل لجنة مدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

متابعة ميدانية لسير العملية الانتخابية

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين بسهولة ويسر دون أي معوقات، مؤكدًا جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين وفقًا للخطة المعدة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني الذي يُجرى على مدار يومي 10 و11 ديسمبر.

دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية

ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشددًا على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري لا بد من استثماره لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات

وأوضح المهندس عادل النجار أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المديريات، إلى جانب المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز ميدانيًا لرصد أي مشكلات طارئة والتعامل معها فورًا، بما يضمن تسهيل حركة الناخبين حول اللجان وتمكينهم من التصويت بسهولة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة العملية الانتخابية الصوت الانتخابى المقار الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب بمدينة السادس من أكتوبر مجلس النواب 2025 مدرسة النصر الرسمية للغات

مواد متعلقة

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

محافظ الجيزة يتابع انتظام اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

بعد إعلان تشغيله رسميا، 10 معلومات أساسية عن السكوتر الكهربائي في الجيزة

الجيزة تطلق تطبيقا لتشغيل السكوتر الكهربائي "الرابيت"، والرحلة الأولى مجانًا

التعليم تكشف تفاصيل واقعة وفاة الطالب أدهم عاطف بمدرسة STEM بني سويف

محافظ الجيزة: المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان نموذج لتطوير المناطق غير الآمنة

نقطة تحول في مسار استعادة التوازن البيئي، عودة طيور الفلامنجو إلى بحيرة قارون (صور)

الأكثر قراءة

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي

خدمات

المزيد

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads