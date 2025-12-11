الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أكاديمية الأزهر العالمية تستقبل وفدًا يضم 50 إمامًا وداعية من ست دول

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ اليوم الخميس، وفدًا يضم 50 إمامًا وداعية من ست دول هي: ماليزيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، غينيا كوناكري، والهند، وذلك للمشاركة في دورة متخصصة بعنوان "إعداد الداعية المعاصر".

تعزيز قدرات الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لتعزيز قدرات الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعّال، ومعارف الدعوة الوسطية التي يتبناها الأزهر الشريف، بما يعزز دورهم في نشر قيم التسامح والتعايش.

مجالات الفكر الإسلامي والمهارات الدعوية

وتُعقد الدورة خلال الفترة من السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥م وحتى الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦م، ببرامج تدريبية مكثفة يقدمها نخبة من العلماء المتخصصين والمحاضرين الدوليين في مجالات الفكر الإسلامي والمهارات الدعوية والإعلامية.

رسالة الأزهر وريادته العلمية والدعوية

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن استقبال هذا العدد من الدعاة يعكس الثقة العالمية في رسالة الأزهر وريادته العلمية والدعوية، ودوره في بناء كوادر دعوية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة في المجتمعات الإسلامية.

وأضاف أن الأكاديمية ستواصل جهودها في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف الأئمة والدعاة من مختلف أنحاء العالم، تعزيزًا لدور مصر والأزهر في نشر الفكر المستنير وترسيخ منهج الوسطية.

البشعة ممارسة محرَّمة شرعًا ومنافية لمقاصد الشريعة

في سياق آخر، أكدت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ"البِشْعَة" وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الإحمرار– لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، أن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم. 

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ»، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

