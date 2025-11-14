الجمعة 14 نوفمبر 2025
وزارة الأوقاف تنعى مؤذن السيدة زينب: كان جميل الصوت

نعى  وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري- ببالغ الأسى وبكامل التسليم والرضا بقضاء الله وقدره-  نادي أحمد زيدان، مؤذن مسجد السيدة زينب  الذي انتقل إلى جوار ربه وهو يستعد لأداء صلاة فجر اليوم، الجمعة. 


وقالت وزارة الأوقاف في بيان: “كان المرحوم كريم اليدين كما كان كريم العينين، جميل الصوت والأذان كما كان جميل الخلق والجَنان. فعند الله الكريم نحتسب كريمًا رفع الأذان حتى طاول عنان السماء قبل أن يرتحل إلى جوار ربه، وعند الله الراضي نحتسبه راضيًا مرضيًا. اللهم اجعل عمله ووفاته ليلة الجمعة سببًا في أن يُجار من العذاب، وأن يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. البقاء لله وحده، والعزاء لأهل الفقيد وأسرة الأوقاف”.

