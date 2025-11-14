الجمعة 14 نوفمبر 2025
وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب خلال وضوئه لأداء صلاة الفجر

توفي الشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب، وذلك خلال الوضوء لأداء صلاة الفجر اليوم الجمعة.

موضوع خطبة الجمعة

وكانت حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 14 نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ بعنوان هلّا شققتَ عن قلبه.

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.

مؤذن مسجد السيدة زينب مسجد السيدة زينب خطبة الجمعة اليوم حقوق الإنسان وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجريدة الرسمية