وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب خلال وضوئه لأداء صلاة الفجر

توفي الشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب، وذلك خلال الوضوء لأداء صلاة الفجر اليوم الجمعة.

موضوع خطبة الجمعة

وكانت حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 14 نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ بعنوان هلّا شققتَ عن قلبه.

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.

