سر هجوم الإخوان والسلفيين على “دولة التلاوة”.. فيتو تنشر تفاصيل جديدة عن البرنامج الأكثر شعبية في الأسابيع الأخيرة.. وإقبال تاريخي بمشاركة 14 ألف متسابق

في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتباين الإيقاعات الإعلامية، جاءت مسابقة «دولة التلاوة» لتعيد توجيه البوصلة نحو خطاب روحي وفني يعيد للفنون الصوتية القرآنية مكانتها التاريخية في الوجدان المصري، فالمسابقة ليست مجرد عرض تلفزيوني، بل مشروع ثقافي ووطني يستهدف استعادة هيبة التلاوة المصرية وإحياء تقاليدها الأصيلة، وفتح أبواب جديدة أمام الأجيال الشابة للتلقي والتعلم وصقل الأداء، ومن هذا المنطلق، تسلّط «فيتو» الضوء على تفاصيل المسابقة وأهدافها ورهاناتها الثقافية، باعتبارها محطة مفصلية في المسيرة القرآنية لمصر، حيث يلتقي الإتقان العلمي بالأداء الجمالي، ويتكامل الجهد المؤسسي مع التفاعل الشعبي ليصنعا معًا تجربة تتجاوز حدود المشاهدة إلى إعادة بناء ذاكرة صوتية جديدة ترتبط بجمال القرآن وروحانيته.



يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد، وشهد البرنامج إقبال غير مسبوق بمشاركة 14 ألف متسابق شاركوا في اختبارات البرنامج الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات، كما ضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء منهم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسين، بجوائز غير مسبوقة بانتظار الفائزين حيث يقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه، كما تُمنح تكريمات وإمكانات تسجيل وإذاعة لصوت الفائزين ما يمنحهم فرصًا حقيقية للظهور والانتشار.

فجر جديد في عالم التلاوة

رسائل الأوقاف جاءت واضحة ومباشرة من خلال ظهور لافت للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في أولى حلقات البرنامج، حيث وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رسالة شاملة حملت معاني إحياء التراث وتأسيس نهضة قرائية جديدة تنطق من مصر إلى العالم، وأكد الوزير أن هذه المبادرة تمثل صفحة جديدة وفجرًا جديدًا في عالم التلاوة تسعى من خلالها الوزارة إلى إعادة تقديم المدرسة المصرية العريقة في الترتيل والأداء الصوتي تلك المدرسة التي صنعها عمالقة القراء محمد رفعت والحصري والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم، موضحًا أن الهدف الرئيس للبرنامج هو اكتشاف المواهب الواعدة من أصحاب الأصوات الحسنة وإتاحة الفرصة لهم للظهور إعلاميًا وتقديم أنفسهم في فضاء واسع يليق بجلال القرآن الكريم وروعة فنون الأداء، واعتبر أن هذه المواهب إذا أحسنت الصقل والتدريب ستكون قادرة على التعبير عن جمال الأداء القرآني وصدق التلقي بما يعيد تشكيل الذائقة القرآنية، كما أشار الأزهرى إلى أن البرنامج لا يقف عند حدود المسابقة بل يمتد ليكون مشروعًا وطنيًا لاكتشاف الأصوات الذهبية وتمكينها، موضحًا أن الفائزين سيتم منحهم فرصة إمامة المصلين في المساجد الكبرى وصلاة التراويح خلال شهر رمضان في خطوة تعيد الاعتبار لدور القارئ المصري ومكانته التاريخية في العالم الإسلامي، وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن دولة التلاوة ليست مجرد برنامج بل موجة جديدة ونهضة قرآنية شاملة تنطق من أرض الكنانة لتعيد للقرآن بهاءه في النفوس وللمقامات المصرية حضورها بين الأجيال، جامعًا مواهب الجمهورية كلها في إطار واحد يليق بعظمة كتاب الله.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة فخري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم: إن برنامج «دولة التلاوة» لم يعد مجرد مشروع لاكتشاف المواهب القرآنية بل تحول بفضل الله ثم بجهود المخلصين إلى حالة قرآنية عالمية وصوت مصري أصيل يرتقي بالقلوب قبل الآذان بعد أن تصدّر قائمة التريند رقم واحد على مستوى العالم، وأوضح الدكتور أسامة الجندي أن هذا النجاح يعكس ما يحمله البرنامج من رسالة روحية وفنية رفيعة تعيد الاعتبار لفنون التلاوة المصرية العريقة وتبث أنوار القرآن الكريم إلى مختلف الآفاق لتؤكد من جديد مكانة مصر الريادية في علوم التلاوة والقراءات، مشيرًا إلي أن البرنامج يعكس علاقة المصريين العميقة بالقرآن الكريم منذ عهد الصحابة الكرام.

غرس نور القرآن الكريم في القلوب

مشيرًا إلى أن البرنامج لم يكتف بعرض التلاوة فحسب بل أبرز جمال وروح القرآن في القلوب والعقول والأصوات المبدعة التي تحاكي هذا الكتاب العظيم، وذكر أن متابعة ردود الفعل على المسابقة أظهرت حالة الفرح والإعجاب الكبير لدى المصريين حيث رأى أن البرنامج يمثل "قصة عشق بين مصر والقرآن الكريم"، مؤكّدًا أن المصريين تربوا على تقدير كلام الله وأن الأصوات النقية للمتسابقين من الشيوخ والشباب والأطفال تنقل هذا الحب وتزرع معانيه في نفوس الجميع، وأضاف الدكتور الجندي أن المسابقة تضم مراحل متعددة وشاقة حيث بدأ التجهيز منذ إعلانها في يونيو واستقبلت اللجنة نحو 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات تم اختيارهم عبر مراحل دقيقة لتصل في النهاية إلى 32 متسابقًا في حلقات البرنامج الحالية، وأكد أن الهدف ليس المنافسة على الأرقام أو الجوائز بل غرس نور القرآن الكريم في القلوب وتعليم أصحابه قيم التفوق الروحي والمعنوي، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يقتصر على التلاوة فقط بل ضم إضافات تربوية وقيمية من خلال لجان التحكيم وضيوف الشرف مثل الداعية مصطفى حسني ما ساهم في خلق تجربة فريدة للمتسابقين حيث يجمع بين الفن القرآني والتعليم والجانب الإنساني، مؤكدًا أن المشاهد المصري سيجد في كل حلقة "الأرقى والأجمل" في أداء التلاوة وروح القرآن الكريم.

مراحل التصفيات

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم أن المسابقة تقدم نموذجًا متكاملًا من حيث البنية التنظيمية والتحكيم، فقد أكد القائمون أن المسابقة لم تقتصر على الحفظ فحسب بل شملت مراحل دقيقة من التحكيم مع مراعاة الأداء الصوتي والحفظ ومقامات الصوت ومهارات الإلقاء التلفزيوني والإذاعي لضمان تقديم تجربة قرآنية متكاملة للمشاهدين مع الالتزام بالمستويات العمرية المختلفة للمشاركين من الصغار إلى الشباب، وأوضح أن المسابقة شملت أكثر من خمس مراحل تنافسية بدءًا من المرحلة الابتدائية في كل محافظة مرورًا بمرحلة التصفية الأولية والنهائية وصولًا إلى التأهيل للمسابقة الكبرى مع التأكيد على عدم السماح بأي هفوة أو خطأ ما أظهر مستوى استثنائيًا من الحفظ والإتقان، وشدد الدكتور أسامة فخري الجندي أن مسابقة دولة التلاوة تمثل طريقًا رئيسيًا ورسميًا للحفاظ على الهوية المصرية القرآنية وأنه من الضروري الانتباه لأهمية هذا الدور، واستشهد بقوله: إن القرآن الكريم جاء بلفتات بلاغية عميقة حيث قال الله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" ليفسّر أن الإقبال على القرآن يجب أن يكون شاملًا للتلاوة والفهم والتطبيق فهذه أركان ثلاثة لا غنى عنها لمن أراد أن يعيش في رحاب كتاب الله تعالى ويستمد منه الهداية والنور.

الرد على وجود مصطفى حسني في لجنة المسابقة

وفي توضيح لدور بعض الشخصيات الإعلامية والدعوية ضمن البرنامج، كشف الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عن سبب وجود الداعية الإسلامي مصطفى حسني ضمن فريق لجنة تحكيم مسابقة "دولة التلاوة" مشيرًا إلى أن مصطفى حسني قيمة مضافة وليس موضع اعتراض، وأوضح أنه يجب التفريق بين "التحكيم العلمي" و"الإضافة الإيمانية والتربوية" وأن المسابقة لها محكمون متخصصون هم أصحاب القرار في الدرجات والتقييم وهذا حقهم العلمي والمهني، وأضاف أن وجود مصطفى حسني فليس لتحكيم التلاوة وإنما لإضافة بُعد روحي وتربوي وإعلامي يُكمل الصورة ويخدم رسالة البرنامج لافتًا إلى أن وجود مصطفى حسني عبارة عن كلمة نور وفكرة إيمانية ورسالة تربط الجمهور بالآية، وبيّن رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد أن البرنامج ليس "مباراة أصوات" فقط بل مدرسة قرآنية كاملة وهو ما يعني أن وجوده ليس له تأثير على التحكيم فهو لا يعطي نقاطًا ولا يخصم درجات ولا يتدخل في التقييم الفني بل يقدم إضاءات تربوية ودعوية حول المعاني.

الرد على انتقادات التيارات السلفية والإخوانية على البرنامج

بدوره رد الدكتور أحمد نبوي الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف على الهجوم الذي تتعرض له «دولة التلاوة» من بعض التيارات السلفية والإخوانية ليس أمرًا مستغربًا بل هو أمر طبيعي ومتوقع تمامًا معتبرًا أن هذه الحملات تعكس بوضوح حجم النجاح الذي حققته المسابقة منذ انطلاقها بعدما وصلت إلى كل بيت مصري دون استثناء بداية من بيت رئيس الجمهورية وحرمه المصون - في إشارة إلى إشادة السيدة انتصار السيسي بالبرنامج - وصولًا إلى أصغر طفل في حواري المحروسة، وأوضح أن المشروع في نظره قوة حقيقية تقوّض كثيرًا من أركان التطرف الديني بشقيه السلفي والإخواني وتهدم دعائمه التي حاول أن يستقر عليها سنوات طويلة، وأضاف أن انتقادات بعض المتخصصين للبرنامج كل في مجاله واختصاصه مرحب بها تمامًا مؤكدًا أن النقد الجاد يفتح المجال للمراجعة والتطوير والتحسين ويسهم في أن تخرج المواسم القادمة بصورة أكثر نضجًا وقوة مشددًا على أن النقد العلمي الرصين جزء أساسي من أي مشروع وطني كبير وأن إدارة البرنامج تتعامل مع هذه الملاحظات باعتبارها خطوات مطلوبة على طريق التطوير الذي لا يتوقف.

وأشار الدكتور أحمد نبوي إلى أن المشهد المجتمعي العام يكشف حجم الشعبية الواسعة التي اكتسبها برنامج «دولة التلاوة» موضحًا أن المقاهي والنوادي والبيوت والأسر بمختلف طبقاتها وأعمارها باتت تتابع الحلقات بشغف لافت وأن الأطفال قبل الكبار ينتظرون مواعيد العرض وهو ما اعتبره أبلغ دليل على أن المسابقة حققت هدفها الأسمى في إعادة القرآن الكريم إلى صدارة المشهد وتشكيل وجداني جديد قائم على الجمال والروحانية والانتماء، وفي رده على التساؤلات المتكررة بشأن سبب وجود الداعية مصطفى حسني والشيخ جابر البغدادي كضيوف شرف في البرنامج قال الأزهر إن وجودهما له رسالة واضحة مضيفًا: "الجواب باختصار أن حضور هذه النماذج هدفه أن نتعلم منهم معنى الأدب الحقيقي مع القرآن ومع أهل العلم ومع حملة كتاب الله وأن النموذج الأخلاقي الرفيع جزء أصيل من صناعة المشهد القرآني كما نتطلع إليه".

اكتشاف الأصوات المصرية الندية

من جهته أكّد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان أن مسابقة دولة التلاوة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُعد مسابقة كبرى وفريدة من نوعها شارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق على مستوى الجمهورية، وأوضح رسلان أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الأصوات المصرية الندية إحياءً لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة التي تميزت بأصوات كبار القراء مثل الحصري ومحمد رفعت والمنشاوي وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل وغيرهم، وأضاف المتحدث أن مجموع الجوائز المالية يبلغ أكثر من 3 مليون جنيه لكن الجائزة الكبرى والأهم هي ارتباط المتسابقين بكتاب الله عز وجل حيث سيتم تسجيل الفائز بالمركز الأول كاملًا بصوته وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم" وإذاعات أخرى، وأكد رسلان أن مصر "دولة التلاوة" ولادة للمواهب وأن هذه المسابقة تأتي استمرارية لريادة مصر في مجال الإقراء والتلاوة مثمنًا جهود التعاون والشراكة بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة لاكتشاف وتكريم قراء القرآن الكريم، كما أشار إلى أن البرنامج ليس منافسة لحظية بل هو مشروع إعداد وتأهيل للمشاركة الدولية وأن الهدف الحقيقي هو ترسيخ الهوية القرآنية في المجتمع وتكوين قراء يليقون بسمعة التلاوة المصرية عالميًا.

