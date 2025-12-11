الخميس 11 ديسمبر 2025
الأوقاف تفتتح 17 مسجدا غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٧) مسجدًا غدًا الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥م؛ حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٥٥) مسجدًا، من بينها: (٢٦٩) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٨٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٤٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٣٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الإسماعيلية:
- تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ رضوان، بعزبة الكربة - مركز القنطرة غرب.
- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، بقرية الملاك ٣ – مركز التل الكبير؛ ومسجد أصحاب اليمين، بقرية سرابيوم – مركز فايد.
وفي محافظة سوهاج:
- تم إحلال وتجديد مسجد مجمع المصطفى، بقرية الغريزات – غرب المراغة.
- تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت، بنجع أبو شافع بالحرجة بحري، بقرية عرابة أبيدوس – مركز البلينا؛ ومسجد السلام، بمنطقة الإسكان الاقتصادي – مدينة سوهاج الجديدة.
وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر الصديق، بقرية ميت أبو الكوم – مركز تلا.


وفي محافظة المنيا: 
تم إحلال وتجديد مسجد الهدى، بعزبة الشيخ عبد العظيم – مركز بني مزار؛ ومسجد التوحيد، بقرية زاوية برمشا – مركز العدوة؛ ومسجد الأنوار المحمدية، بقرية هور – مركز ملوي.
وفي محافظة مطروح:
- تم إحلال وتجديد مسجد التوبة – مدينة السلوم؛ ومسجد عبد الله بن مسعود، بقرية الطوارسة – مدينة سيدي براني.
- تم صيانة وتطوير مسجد الزويدة، بقرية الزويدة – مدينة سيدي براني.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشط، بقرية كفر الوكالة – مركز شربين.  
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الدعوة، بقرية العزيزية – مركز البدرشين.  
وفي محافظة الوادي الجديد:
تم صيانة وتطوير مسجد العبور، بمدينة الخارجة - حي المشارع. 
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد الصفا، بقرية صنافير – مركز قليوب.
وقالت وزارة الاوقاف ان هذه الجهود تؤكد التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل - وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

