حازم بدوي: اعتماد النتائج الرسمية لـ19 دائرة ملغاة ودائرة جولة الإعادة بانتخابات النواب

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية تستكمل اليوم أحد أهم استحقاقاتها الدستورية وسط متابعة واسعة من المواطنين، في رسالة واضحة بأن البرلمان القادم سيكون ترجمة حقيقية لإرادة الناخبين.

وقال بدوي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان نتيجة انتخابات في 19 دائرة الملغاه، وجولة الإعادة بدائرة إطسا الفيوم: إن غرفة العمليات تابعت على مدار الساعات الماضية ورود محاضر الحصر العددي والفرز من جميع اللجان الفرعية والعامة في الدوائر التي كانت قد ألغتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكذلك الدائرة التي شهدت جولة إعادة في إطسا بالفيوم.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة تسلّم أيضًا أصوات المصريين بالخارج، إلى جانب محاضر الفرز داخل اللجان الفرعية، وتم مراجعتها والتأكد من سلامتها القانونية والفنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس قام بعد اكتمال تسلّم جميع المحاضر بـ اعتماد النتائج الرسمية لـ19 دائرة كانت قد أُعيد فيها التصويت بعد إلغاء نتائجها، والدائرة التي شهدت جولة الإعادة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد بدوي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بإعلان النتائج وفق الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم عملها.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

