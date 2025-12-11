الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حازم بدوي: اعتماد النتائج الرسمية لـ19 دائرة ملغاة ودائرة جولة الإعادة بانتخابات النواب

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
18 حجم الخط
ads

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية تستكمل اليوم أحد أهم استحقاقاتها الدستورية وسط متابعة واسعة من المواطنين، في رسالة واضحة بأن البرلمان القادم سيكون ترجمة حقيقية لإرادة الناخبين.

وقال بدوي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان نتيجة انتخابات في 19 دائرة الملغاه، وجولة الإعادة بدائرة إطسا الفيوم: إن غرفة العمليات تابعت على مدار الساعات الماضية ورود محاضر الحصر العددي والفرز  من جميع اللجان الفرعية والعامة في الدوائر التي كانت قد ألغتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكذلك الدائرة التي شهدت جولة إعادة في إطسا بالفيوم.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة تسلّم أيضًا أصوات المصريين بالخارج، إلى جانب محاضر الفرز داخل اللجان الفرعية، وتم مراجعتها والتأكد من سلامتها القانونية والفنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس قام بعد اكتمال تسلّم جميع المحاضر بـ اعتماد النتائج الرسمية لـ19 دائرة كانت قد أُعيد فيها التصويت بعد إلغاء نتائجها، والدائرة التي شهدت جولة الإعادة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد بدوي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بإعلان النتائج وفق الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم عملها.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت  في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الفرعية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

بعد قليل، مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب

الهيئة الوطنية: النزول للتصويت هو الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية

الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في 2372 لجنة فرعية وتأخر واحدة بالقناطر

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدوائر الملغاة

غدا، الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب

رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات: ضبط محاولات دعاية وشراء أصوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

الوطنية للانتخابات تكشف توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية والمحافظات باليوم الأول للتصويت

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق بتهمة الرشوة

بيراميدز يستقبل الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية (صور)

توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

توافد المواطنين على لجنة مدرسة الـ" زايد" ببولاق بانتخابات الدوائر الملغاة بالنواب

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads