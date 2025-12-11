الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تابعت مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا أن اليوم شهد تلقّي 19 شكوى من مختلف المحافظات، تم التعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 19 شكوى

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لمتابعة سير التصويت داخل 30 دائرة انتخابية الملغاة بحكم “الإدارية العليا” أن الشكاوى جاءت موزعة على النحو التالي:

8 شكاوى خاصة بحالات تكدس وازدحام داخل محيط اللجان.

3 شكاوى تتعلق بـ توجيه ناخبين.

3 شكاوى بشأن تأخر فتح بعض اللجان الفرعية.

شكوى واحدة بعدم إدراج ناخب في قاعدة بيانات الناخبين.

شكوى واحدة حول إعادة التسكين بعد تغيير محل الإقامة.

3 شكاوى عن رشاوى انتخابية.

وأضاف بنداري أن غرفة عمليات الهيئة قامت بالتحقق من جميع الشكاوى التي وردت إلى الغرفة، موضحًا أنه ثبت عدم صحة بعض الشكاوى، بينما اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكاوى التي تبينت صحتها.

وفيما يتعلق بشكاوى التكدس، أشار بنداري إلى أنه تم الدفع بقضاة إضافيين داخل اللجان ذات الإقبال المرتفع لتسريع وتيرة التصويت، مرجعًا سبب الازدحام في بعض المناطق إلى أنها تمثل مسقط رأس لعدد من المرشحين.

كما كشف بنداري عن تلقي الهيئة شكوى من غرفة عمليات حزب العدل بشأن وجود نقاط حشد في منطقة الطالبية، قائلًا: “نسّقنا فور تلقّي الشكوى مع لجنة المتابعة في الجيزة ومديرية الأمن لفحصها ميدانيًا، وإذا ثبتت صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان سيرها بنزاهة وشفافية، ومعالجة أي معوقات تظهر أولًا بأول.

