رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات: ضبط محاولات دعاية وشراء أصوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية الانتخابية في الـ 30 دائرة الملغاه بأحكام قضائية، وذلك من خلال اجتماعات مستمرة مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انتظام التصويت والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو معوقات.

واستعرض رؤساء لجان المتابعة أبرز ما تم رصده في اليوم الأول للتصويت كالآتي:

وقال المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، إن عددًا من اللجان امتد العمل بها لما بعد التاسعة مساءً بسبب الإقبال الكثيف، خاصة في العياط. كما تلقت اللجنة بلاغات في دوائر الطالبية والعمرانية و6 أكتوبر تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين وشبهات شراء أصوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ومدير الأمن، مع استمرار المتابعة حتى غلق آخر لجنة.

وأوضح المستشار أسامة عبد المنعم، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا، أن معظم اللجان شهدت كثافة عددية ملحوظة، وتم ضبط أشخاص يقومون بتوجيه الناخبين سواء بالدعاية أو مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكد المستشار عبد الناصر الطيب، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، أن العملية الانتخابية تسير في هدوء، مع رصد بعض الكثافات التصويتية. وتم الدفع بعدد من القضاة الإضافيين لتخفيف الازدحام وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. كما ضبطت الأجهزة الأمنية بعض الأشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات يستخدمونها في شراء الأصوات لصالح مرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

وأشار القاضي عبد الرحيم عبد المالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، إلى تحرير 6 محاضر دعاية انتخابية خارج المقار الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة. وأضاف أنه نظرًا للإقبال الكبير، تم تمديد التصويت لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي.

كما أوضح أن مركز إسنا شهد عددًا كبيرًا من الشكاوى، وتم التعامل معها فورًا ودعم لجانه بقضاة احتياطيين بسبب الإقبال الكثيف.

وفي محافظة البحيرة، أكد المستشار محمد عبد العظيم، رئيس لجنة المتابعة، أنه تم رصد عدد من المخالفين خارج المقار الانتخابية، وحررت اللجنة محضرين بالتنسيق مع مديرية الأمن وإحالتهما للنيابة العامة. كما شهد مركز حوش عيسى كثافات تصويتية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

