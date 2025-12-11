الخميس 11 ديسمبر 2025
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدوائر الملغاة

الهيئة الوطنية للانتخابات
تعقد  الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، لمتابعة عملية الاقتراع  في اليوم الثاني والأخير للتصويت داخل 30 دائرة الملغاة بحكم “ الإدارية العليا ” بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. 

وتُجرى  الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

 

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على  ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه
المنيا:

قسم أول المنيا
مركز مغاغة
مركز أبو قرقاص
مركز ملوى
مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الإدارية العليا الوطنية للانتخابات

