أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في 2372 لجنة فرعية وتأخر واحدة بالقناطر

احمد بنداري
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العمل في 2372 لجنة فرعية على مستوى المحافظة منذ التاسعة صباحًا، في أولى ساعات التصويت.

وقالت الهيئة: شهدت اللجنة رقم 45 بمنشأة القناطر في الجيزة تأخرًا محدودًا عن موعد الفتح المقرر، حيث بدأت في الساعة 10:10 صباحًا بسبب عطل في سيارة القاضي المشرف على اللجنة.

وأوضحت الهيئة أن العطل تم التعامل معه سريعًا، وتم فتح اللجنة واستقبال الناخبين دون تأثير جوهري على سير العملية الانتخابية.

وطمأنت الهيئة الناخبين بأن العملية الانتخابية تسير بانتظام في جميع اللجان، مع متابعة مستمرة لحل أي معوقات على الفور. 

وجاءت الدوائر الثلاثين الملغاة في المحافظات بحكم قضائي على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

 

مركز الداخلة والفرافرة

 

أسوان:

قسم أول أسوان

 

مركز النوبة

 

مركز إدفو

 

الأقصر:

قسم الأقصر

 

مركز القرنة

 

مركز إسنا

 

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

 

المنيا:

قسم أول المنيا

 

مركز مغاغة

 

مركز أبو قرقاص

 

مركز ملوى

 

مركز دير مواس

 

الجيزة:

قسم الجيزة

 

مركز البدرشين

 

قسم بولاق الدكرور

 

قسم العمرانية

 

قسم الأهرام

 

قسم أكتوبر

 

مركز منشأة القناطر

 

البحيرة:

مركز المحمودية

 

مركز حوش عيسى

 

مركز الدلنجات

 

مركز كوم حمادة

 

سوهاج:

مركز البلينا

 

أسيوط:

قسم أول أسيوط

 

مركز القوصية

 

مركز أبوتيج

 

الفيوم:

مركز سنورس

