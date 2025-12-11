بعد قليل، مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، وذلك لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى ونتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتشمل النتائج المقرر إعلانها ما أسفرت عنه عملية التصويت للمصريين بالخارج والتي جرت يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وللمصريين بالداخل التي تمت يومي 3 و4 ديسمبر 2025 وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، والصحفيين والإعلاميين، إلى حضور وقائع المؤتمر وتغطية إعلان النتائج، مؤكدة تقديرها للدور المهني للإعلام في توثيق ومواكبة الاستحقاق الانتخابي.

كما جدّدت الهيئة دعوتها للمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن "صوتك هيوصل".

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

