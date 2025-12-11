الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية: النزول للتصويت هو الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين المقيدين في 30 دائرة انتخابية بسرعة النزول والمشاركة الإيجابية في التصويت، مؤكدة أن المشاركة الواسعة هي الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية ووسيلة فعّالة لمواجهة أي معلومات مغلوطة أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وقال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مجريات عملية التصويت داخل 30 دائرة ملغاة بحكم “الإدارية العليا”، “نهيب بالناخبين عدم السماح لأي طرف بالتأثير على اختياركم لمن يمثلكم في مجلس النواب. إرادتكم هي أساس العملية الديمقراطية، ومشاركتكم تعكس حرصكم على مستقبل دوائركم”.

كما دعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالضوابط وقرارات الهيئة المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أي ممارسات قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وفيما يخص التغطية الإعلامية، حثت الهيئة وسائل الإعلام المعتمدة لديها على مواصلة نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي، بما يسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة.

ودعت الهيئة الناخبين إلى تحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي على الهواتف المحمولة، لما يوفره من خدمات تشمل:

معرفة مقر المركز الانتخابي، معرفة رقم اللجنة الفرعية والرقم في كشوف الناخبين، متابعة كثافة الإقبال داخل اللجان لتحديد التوقيت الأنسب للتصويت.

وأكد “بنداري” أن مشاركة  المواطنين تدعم شفافية العملية الانتخابية، وتضمن سيرها بصورة سليمة تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة الفرعية الوطنية للانتخابات المشاركه الايجابيه نزاهة العملية الانتخابية

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في 2372 لجنة فرعية وتأخر واحدة بالقناطر

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدوائر الملغاة

غدا، الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب

رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات: ضبط محاولات دعاية وشراء أصوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

الوطنية للانتخابات تكشف توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية والمحافظات باليوم الأول للتصويت

الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص 93 شكوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الـ30 الملغاة

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بـ30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

التاريخ ينصف السعودية أمام فلسطين قبل مواجهتهما اليوم بكأس العرب

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads