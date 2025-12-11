الهيئة الوطنية: النزول للتصويت هو الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية

18 حجم الخط

ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين المقيدين في 30 دائرة انتخابية بسرعة النزول والمشاركة الإيجابية في التصويت، مؤكدة أن المشاركة الواسعة هي الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية ووسيلة فعّالة لمواجهة أي معلومات مغلوطة أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وقال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مجريات عملية التصويت داخل 30 دائرة ملغاة بحكم “الإدارية العليا”، “نهيب بالناخبين عدم السماح لأي طرف بالتأثير على اختياركم لمن يمثلكم في مجلس النواب. إرادتكم هي أساس العملية الديمقراطية، ومشاركتكم تعكس حرصكم على مستقبل دوائركم”.

كما دعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالضوابط وقرارات الهيئة المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أي ممارسات قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وفيما يخص التغطية الإعلامية، حثت الهيئة وسائل الإعلام المعتمدة لديها على مواصلة نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي، بما يسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة.

ودعت الهيئة الناخبين إلى تحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي على الهواتف المحمولة، لما يوفره من خدمات تشمل:

معرفة مقر المركز الانتخابي، معرفة رقم اللجنة الفرعية والرقم في كشوف الناخبين، متابعة كثافة الإقبال داخل اللجان لتحديد التوقيت الأنسب للتصويت.

وأكد “بنداري” أن مشاركة المواطنين تدعم شفافية العملية الانتخابية، وتضمن سيرها بصورة سليمة تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

