الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

كأس العرب، فيتو
كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأردن ضد العراق ربع نهائي كأس العرب ستاد خليفة الدولي ستاد المدينة التعليمية كأس العرب 2025 كأس العرب

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

كأس عاصمة مصر، الزمالك يسجل هدفين بشباك كهرباء الإسماعيلية في 3 دقائق

غياب صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كأس عاصمة مصر، الزمالك يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

بيراميدز يستقبل الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية (صور)

المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق بتهمة الرشوة

توافد المواطنين على لجنة مدرسة الـ" زايد" ببولاق بانتخابات الدوائر الملغاة بالنواب

توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads