نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة التصويت في الـ 19 دائرة الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة.

وجاءت نتيجة دوائر محافظتي أسيوط وسوهاج كالآتي:

محافظة أسيوط، الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، تجرى الإعادة بين كل من:

عصام محمود عثمان محمد

أحمد حسن جوده أحمد

علي السيد علي معوض

أماني مصطفى كمال ليسي تامر

نعمان أحمد فتحي نعمان

محمد عبد المنعم حسن عطيه

محافظة سوهاج، الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، تجرى الإعادة بين كل من:

علاء الدين قدري محمد عبد الحليم

حازم زكي أمين همام حمادي

دياب محمد محجوب هويدي

علي مصطفى كامل عناني

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

شعبان لطفي محمد عبد الغني

زكريا محمد السيد حسان

عصام محمد رأفت عبد الغني الشريف

عفيفي حافظ صبره علي

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

مصطفى أحمد مزيرق أحمد

حجاج السيد إبراهيم محمد

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، تجرى الإعادة بين كل من:

إبرهيم محمد محمد محمد خليفة أبو دوح

نشأت فؤاد عباس بخيت

مصطفى حسين عبد الرحمن إبراهيم

عمرو أحمد إبراهيم محمد

علاء سليمان محمد أحمد مهدلي

عماد الدين محفوظ محمود حسن

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، تجرى الإعادة بين كل من:

ياسر نصر جلال عبد المولى

مصطفى خليفة رضوان خلف

عبد الحكيم حسني أحمد محمد عبد الكريم

محمود علي أحمد عبد العال

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاه، تجرى جولة الإعادة بين كل من:

فيصل محمد علي حسن

اسماعيل محمد مظهر اسماعيل أبو كريشة

الدائرة الثامة، ومقرها مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، تجرى الإعادة بين كل من:

محمد خلف الله علي محمود

عبد اللطيف جمال عبد اللطيف محمد

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

