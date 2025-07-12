8 أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الكحة الجافة

تنطوي الكحة الجافة (السعال الجاف) على العديد من الأسباب المحتملة مثل الحساسية والربو والارتجاع المعدي المريئي والعدوى الفيروسية، وبغض النظر عن السبب، يمكن أن تكون الكحة الجافة مزعجة، وتؤثر على النوم، وتعيق الأنشطة اليومية، لذا، يفضل الكثير من الناس استخدام العلاجات الطبيعية والمنزلية للتخفيف من الكحة الجافة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

أسباب الكحة الجافة

نزلات البرد والإنفلونزا: يمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي العلوي إلى كحة جافة ومستمرة.

الحساسية: يمكن أن تسبب مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والعفن كحة جافة.

الربو: الكحة الجافة هي أحد الأعراض الشائعة للربو، خاصة في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة.

الارتجاع المعدي المريئي (GERD): يمكن أن يؤدي صعود حمض المعدة إلى المريء إلى تهيج الحلق والسعال.

مهيجات الجهاز التنفسي: يمكن أن تسبب ملوثات الهواء مثل الدخان والغبار تهيجًا في الجهاز التنفسي وسعالًا.

بعض الأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، السعال الجاف كأثر جانبي.

علاج الكحة الجافة بالأعشاب الطبيعية

العسل: يعمل العسل كمهدئ للحلق ويقلل من السعال. يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل النقي أو إضافته إلى الشاي الدافئ.

الزنجبيل: يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسعال. يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء الساخن.

الزعتر: يستخدم الزعتر تقليديًا لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية. يمكن تحضير شاي الزعتر أو استخدام زيت الزعتر المخفف كتدليك على الصدر.

عرق السوس: يتمتع عرق السوس بخصائص مقشعة ومهدئة للحلق. يمكن تناول شاي عرق السوس أو استخدام مستخلص عرق السوس.

النعناع: يساعد النعناع على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان. يمكن استنشاق بخار النعناع أو شرب شاي النعناع.

البابونج: يشتهر البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. يمكن شرب شاي البابونج للمساعدة في تهدئة السعال.

الكركم: يمتلك الكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يمكن إضافة الكركم إلى الحليب الدافئ أو الأطعمة.

الينسون: يساعد الينسون على تخفيف السعال وتوسيع الشعب الهوائية. يمكن تحضير شاي الينسون أو استخدام زيته العطري.

نصائح إضافية للتخلص من الكحة الجافة

شرب الكثير من السوائل: يساعد الماء والعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة على ترطيب الحلق وتخفيف السعال.

استخدام مرطب الجو: يساعد مرطب الجو على ترطيب الهواء ومنع جفاف الحلق.

تجنب المهيجات: تجنب الدخان والغبار والعطور القوية التي يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالماء المالح: يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ على تخفيف التهاب الحلق والسعال.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تكون فعالة في تخفيف الكحة الجافة، إلا أنه يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين.

إذا كان السعال مصحوبًا بالحمى أو ضيق التنفس أو ألم في الصدر.

إذا كان السعال يسبب صعوبة في النوم أو تناول الطعام.

إذا كان السعال مصحوبًا بإنتاج بلغم ملون أو دم.

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