مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن الإدارة على وشك إنهاء واحدة من أهم الأزمات التي واجهت الفريق خلال الأشهر الماضية، وهي أزمة تأخر المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أن النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين الأجانب بالكامل خلال أيام قليلة، وذلك لتجنب أي شكاوى أو أزمات تعاقدية قد تضر الفريق في منتصف الموسم.

تحرك لحل الأزمة الداخلية

وأضاف أن الإدارة ستبدأ بعدها مباشرة في صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المحليين، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء داخل الفريق وإعادة الاستقرار قبل فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر أن الإدارة وضعت خطة زمنية لتسوية الملفات المالية بشكل تدريجي، دون الإضرار بالالتزامات الأخرى للنادي.

تواصل مستمر مع اللاعبين

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الزمالك أجرى اجتماعات متكررة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية لشرح تفاصيل الخطة المالية، وتوضيح أن الأزمة في طريقها للحل، وقد لاقت هذه الخطوات ترحيبًا داخل الفريق، خاصة أن تأخر المستحقات كان سببًا في حالة ضغط نفسي على عدد من اللاعبين.

رسالة للجماهير

وأكد المصدر أن الإدارة تعلم جيدًا أن الاستقرار المالي جزء أساسي من استقرار الأداء داخل الملعب، وأن حل الأزمة يعد نقطة بداية نحو مرحلة أكثر إيجابية، سواء على مستوى التعاقدات أو النتائج.

وبحسب المصدر، فإن مجلس الإدارة يعتبر صرف المستحقات خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا بهدف إعادة الزمالك إلى المسار الصحيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.