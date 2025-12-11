الزمالك يتمسك بضم أحمد عيد وحامد حمدان (تفاصيل)

18 حجم الخط

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن ملف تدعيمات يناير يشهد نشاطًا مكثفًا، وأن الإدارة حددت أولوياتها الفنية بالتشاور مع المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وأوضح المصدر أن الزمالك يتمسك بشكل رسمي بضم أحمد عيد، الظهير الأيمن للنادي المصري، بالإضافة إلى حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، باعتبارهما من العناصر القادرة على دعم الفريق بشكل فوري.

اقتناع فني كامل

وأشار المصدر إلى أن عبد الرؤوف أبدى إعجابًا شديدًا بأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأنه يرى في أحمد عيد الحل الأمثل لسد ثغرة مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين وقلة الخيارات المتاحة في هذا المركز المهم.

أما بالنسبة للفلسطيني حامد حمدان، فأكد المصدر أن المدير الفني يعتبره لاعبًا متعدد الأدوار وقادرًا على لعب دور محوري في وسط الملعب، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وهو ما يبحث عنه الفريق في ظل تراجع مستوى بعض لاعبي الوسط.

مفاوضات رسمية خلال أيام

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تجهز عروضًا رسمية للتفاوض مع المصري وبتروجت، مؤكدًا أن العلاقات بين الأندية جيدة وقد تساعد في إتمام الصفقتين.

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لإغلاق الملفات مبكرًا حتى يتمكن اللاعبان من الاندماج سريعًا في التدريبات وتجهيز الفريق للنصف الثاني من الموسم.

دعم جماهيري للصفقات

وأكد المصدر أن هناك حالة رضا كبيرة داخل جمهور الزمالك حول فكرة ضم اللاعبين، خاصة أحمد عيد الذي يرى فيه كثيرون أنه واحد من أفضل الأظهرة الصاعدين في مصر.

وتختتم الإدارة حاليًا دراسة التفاصيل المالية للصفقتين لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، ولتقديم دعم حقيقي للفريق في مرحلة يحتاج فيها الزمالك إلى تعزيز كل خطوطه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.