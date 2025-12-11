لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي في مستشفى سامول المركزي بمحافظة الغربية في إجراء عملية استئصال ورم ليفي ضخم مع الحفاظ على الرحم لسيدة كانت تعاني من أنيميا حادة ونزيف متكرر، وذلك في سابقة تنفذ لأول مرة داخل المستشفى.

نزيف شديد وآلام حادة بمنطقة الحوض

وأوضحت إدارة المستشفى أن المريضة حضرت في حالة صحية حرجة، حيث كانت تعاني من نزيف شديد وآلام حادة بمنطقة الحوض، إلى جانب هبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين.

وتم إخضاعها للكشف السريري وأشعة تليفزيونية وتحاليل طبية شاملة، والتي أظهرت وجود ورم ليفي كبير بالحجم 10×10 سم داخل الرحم.

استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على الرحم

وعلى الفور، جرى تجهيز المريضة لإجراء العملية، وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على الرحم، في خطوة تُعد إنجازًا طبيًّا مهمًّا للمستشفى ولمنظومة الصحة بالمحافظة.

وأكدت إدارة المستشفى أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة الآن وهي تتلقى الرعاية تحت الملاحظة الطبية، مشيدة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والتجهيزات المتاحة التي ساهمت في نجاح العملية.

يأتي ذلك ضمن التطوير المستمر في الخدمات الطبية داخل المحافظة، وبفضل تكاتف جميع أفراد الفريق الطبي العاملين بالمستشفى.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في إنقاذ طفلين يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، بعد استقبالهما في حالة غير مستقرة إثر انقلاب جرار زراعي داخل مصرف.

اضطراب في درجة الوعي بسبب الاختناق

وأوضحت وزارة الصحة أنه فور دخول الطفلين إلى قسم الطوارئ تبيّن إصابتهما بـ"إسفكسيا الغرق" نتيجة نقص الأكسجين، إضافة إلى كسر في عظام الساعد لأحدهما، مع وجود اضطراب في درجة الوعي بسبب الاختناق.

وأُجريت للطفلين الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة عادية على الصدر والأطراف، وأشعة مقطعية على المخ، وتحاليل دم عاجلة، إضافة إلى تنفيذ محاولات إنعاش قلبي رئوي للحالتين.

وأظهرت الفحوص تشخيصًا دقيقًا لإسفكسيا الغرق المصحوبة بانخفاض حاد في مستويات الأكسجين بالدم، مما استلزم وضع الطفلين على أجهزة تنفس صناعي وتقديم رعاية طبية مركزة داخل قسم الأطفال.

وبحسب المستشفى، فقد تحسنت حالة الطفلين تدريجيا حتى تمكن الأطباء من رفع أجهزة التنفس الصناعي عنهما بعد استقرار علاماتهما الحيوية، ليتم السماح بخروجهما إلى المنزل.

