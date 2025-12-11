19 قرارًا حاسمًا للسيسي ومدبولي (مستند)

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقـم 687 لسنـة 2025 - بتعيين القاضى مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1 /10 /2025 حتى 30 /6 /2026.

وجاء نص القرار كالتالي:

القاضى مجدى حسين صلاح الدين خفاجى رئيسًا لمحكمة استئناف قنا

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 687 لسنـة 2025.. بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 26 /8 /2025 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛ قــــــرر:

القاضى مجدى حسين صلاح الدين خفاجى

( المــادة الأولى ) يُعين القاضى مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1 /10 /2025 حتى 30 /6 /2026

( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1447 هــ. (الموافق 25 نوفمبر سنة 2025) م.

عبد الفتاح السيسى

كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيـس مجلـس الـوزراء 18 قرار نشرته الجريدة الرسمية ومنها قرار رقـم 4356 لسنـة 2025 - بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2430م2 كائنة بتقاطع شارع نهضة مصر مع شارع العبور، المجاورة للمعهد الأزهرى، خلف مدرسة نهضة مصر، حى السلام ثان - محافظة القاهرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمع معاهد (ابتدائى - إعدادى - ثانوى).

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاص

وقـرار رقـم 4357 لسنـة 2025 - تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 702م2 كائنة بقرية الغبايشة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطرى بالمحافظة لإقامة وحدة بيطرية.

وقـرار رقـم 4358 لسنـة 2025 - تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2844م2 ناحية المنشأة الصغرى - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب.

