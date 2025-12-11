طريقة عمل صينية الماكريل في الفرن بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الماكريل فى الفرن، سمك الماكريل من الأسماك الغنية بالأوميجا 3، وله نكهة قوية ولذيذة تجعله من أفضل أنواع السمك المناسبة للطبخ في الفرن.

وتتميز صينية الماكريل بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة ونكهتها التي تجمع بين التوابل والليمون والخضروات، مما يجعلها وجبة صحية ومشبعة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صينية الماكريل فى الفرن.

مكونات عمل صينية الماكريل:-

2 أو 3 سمكات ماكريل متوسطة الحجم منظف جيدا

2 ليمونة شرائح

2 ثمرة طماطم شرائح

2 بصلة كبيرة شرائح

1 فلفل أخضر أو ألوان مقطع

3 فصوص ثوم مفروم

حبة بطاطس شرائح اختياري

رشة ملح وفلفل أسود

مكونات التتبيلة:

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملعقة صغيرة بهارات سمك

رشة زعتر أو ريحان اختياري

طريقة عمل صينية الماكريل فى الفرن:-

اغسلي الماكريل جيدا بالدقيق والملح والليمون لإزالة أي رائحة.

اصنعي شقوقا خفيفة على جانبي السمكة حتى تتشرب التتبيلة.

جففي السمك جيدا قبل إضافة التوابل.

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الثوم والبهارات والكمون والبابريكا والملح.

ادهني السمك من الداخل والخارج بالتتبيلة، مع التأكد من دخولها داخل الشقوق.

اتركي السمك في التتبيلة 20 إلى 30 دقيقة ليتشرب النكهات يمكن تركه أطول من ساعة.

فى صينية فرن، ضعي طبقة من شرائح البصل والطماطم والفلفل والبطاطس.

أضيفي رشة بسيطة من الملح والفلفل فوق الخضار.

ضعي السمك المتبل فوق طبقة الخضار.

وزعي شرائح الليمون فوق السمك وبين الخضروات.

ضعي نصف كوب ماء صغير أو عصير ليمونة إضافي لزيادة النكهة ومنع الاحتراق.

يمكن إضافة ملعقة زيت فوق الوجه لتعطي لون أجمل عند الشوي.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200°.

ضعي الصينية لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى ينضج السمك تمامًا.

يمكن تشغيل الشواية لمدة 5 دقائق في النهاية لتحمير الوجه وإبراز النكهة.

قدمي سمك الماكريل مع أرز أبيض أو أرز صيادية أو عيش بلدي.

يمكن تقديمه مع سلطة طحينة وسلطة خضراء لتعزيز القيمة الغذائية.

يفضل تناوله ساخن للاستمتاع بقوامه الطري ونكهته القوية.

لنجاح صينية الماكريل، لا تتركي السمك في الفرن مدة طويلة حتى لا يجف.

إضافة القليل من زيت الزيتون يزيد من الطعم ويعطي لمعة جميلة.

يمكنك إضافة شرائح ليمون داخل بطن السمكة لتعزيز النكهة.

يفضل استخدام خضراوات طازجة وتقطيعها شرائح رقيقة لضمان نضجها مع السمك.

إذا كنتى تحبين الصوص، يمكنك زيادة كمية الطماطم والبصل.

