الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: فتح لجان انتخابات النواب بالدوائر الملغاة باليوم الثاني دون تأخير أو معوقات

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط
18 حجم الخط


أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة في موعدها المقرر، إيذانًا ببدء أعمال اليوم الثاني والأخير من   انتخابات الدوائر الملغاة لمجلس النواب 2025، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن عملية الفتح تمت بسلاسة كاملة ودون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

 

إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن 

 

وأكد محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية في الدوائر الثلاث، والبالغ عددها 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، استقبلت الناخبين منذ الدقائق الأولى، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن والقوات المكلفة بتأمين محيط المقار الانتخابية، لضمان انطلاق اليوم الأخير في أجواء مستقرة ومنظمة.

 

2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة لهم حق التصويت 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في الدوائر الثلاث، التي يخوض فيها 87 مرشحًا المنافسة على 9 مقاعد بنظام الفردي عقب قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج المرحلة الأولى وإعادة إجرائها، مؤكدًا توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وميسرة للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن غرفة العمليات الرئيسية بـ محافظة أسيوط بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر، مع ربطها بكافة الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب المتابعة المستمرة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف داخل اللجان لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استعدادات جميع المقار الانتخابية لليوم الثاني 

 

ولفت أبوالنصر إلى أن الأجهزة التنفيذية راجعت بالأمس استعدادات جميع المقار الانتخابية استعدادًا لليوم الثاني، من حيث النظافة والإنارة وتهيئة المداخل والمخارج، بالإضافة إلى توافر مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر مولدات كهرباء احتياطية ووسائل الإطفاء داخل كل مقر انتخابي.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز والأحياء لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى غلق الصناديق مساء اليوم، مؤكدًا التزام المحافظة التام بتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والحياد الكامل تجاه جميع المرشحين.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

 

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الأولى والثانية والرابعة إلى المشاركة الواعية والإيجابية في اليوم الأخير، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني ورسالة واضحة لدعم الدولة ومساندة جهود التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وتأمين بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اعادة انتخابات النواب اعادة انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الشبكة الوطنية للطوارئ اللجان الانتخابية اللواء هشام أبوالنصر النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 ذوي الهمم مجلس النواب 2025 مجلس النواب محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

استمرار توافد الناخبين للتصويت بلجنة طارق جميل بأسيوط حتى الدقائق الأخيرة (فيديو)

توفير مقاعد للمواطنين أمام لجنة مدرسة النصر بغرب أسيوط في انتخابات النواب (فيديو)

انتخابات النواب 2025، محافظ أسيوط: فتح جميع اللجان دون معوقات أو تأخير (فيديو)

إقبال متوسط على لجنة مدرسة أحمد فايز في انتخابات الدوائر الملغاة بأسيوط (فيديو)

اليوم، 87 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد في الجولة الثانية للانتخابات بـ3 دوائر بأسيوط

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بعدد من الكليات

محافظ أسيوط يتابع جاهزية اللجان لإعادة انتخابات النواب في 3 دوائر ملغاة

محافظة أسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة فنزويلا

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة إنبي

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025

طن الردة يرتفع 200 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads