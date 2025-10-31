في خطوات بسيطة، طريقة عمل السمك البوري المشوي في المنزل

طريقة عمل السمك البوري المشوى، السمك البوري المشوي من أشهى وأشهر الأكلات البحرية في مصر والعالم العربي، ويعتبر من الأطباق الصحية والمغذية جدا، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأوميجا 3 والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

وطريقة عمل السمك البوري المشوى، سهلة وبسيطة، وشواء السمك البوري من أفضل طرق الطهي التي تحافظ على قيمته الغذائية وطعمه المميز.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السمك البوري المشوي.

مكونات عمل السمك البوري المشوي:-

2 سمكة بوري متوسطة الحجم (منظفة جيدا ومغسولة بالخل والملح والدقيق)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

عصير ليمونتين

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

فصان من الثوم المهروس

شرائح ليمون وطماطم (للحشو أو التقديم)

للتتبيلة الإضافية (اختياري):

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة

ربع كوب من الشبت المفروم

بصلة صغيرة مبشورة

فص ثوم مهروس إضافي

رشة من الشطة حسب الرغبة

السمك البوري المشوي

طريقة عمل السمك البوري المشوي:-

ابدئي بتنظيف السمك البوري جيدا من الداخل والخارج، وأزيلي القشور والأحشاء، ثم اغسليه بالخل والدقيق والملح جيدا لإزالة أي رائحة غير مرغوبة، بعد ذلك اشطفيه بالماء البارد واتركيه يصفى.

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون مع الزيت، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة الجافة، والثوم المهروس، والبابريكا، ويمكنك إضافة قليل من الشطة لإضفاء نكهة حارة حسب الذوق.

اصنعي شقوق خفيفة على جانبي السمكة حتى تتشرب التتبيلة جيدا.

ادهني السمك من الداخل والخارج بالتتبيلة جيدا، مع الحرص على دخولها داخل الشقوق.

يمكنك حشو بطن السمكة بخليط من الكزبرة الخضراء والشبت والبصل المبشور وشرائح الليمون، فهذا يمنحها رائحة رائعة وطعم مميز.

يمكن شواء السمك البوري بطريقتين حسب الرغبة.

على الفحم، حيث سخني الشواية جيدً

ا، وادهنيها بقليل من الزيت حتى لا يلتصق السمك، وضعي السمك على الشبكة واتركيه حتى يتحمر من الجانبين، مع تقليبه بحذر كل بضع دقائق، ويفضل تغطيته أثناء الشواء ليحتفظ بعصارته ونكهته.

في الفرن، سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل أو زبدة، وادهنيه بقليل من الزيت، أدخليه الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، ثم اشعلي الشواية في النهاية ليأخذ لون ذهبي من الأعلى.

يقدم السمك البوري المشوي ساخن بجانب الأرز الأبيض أو الأرز الصيادية، مع طبق من السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، وشرائح الليمون.

يمكن أيضا تقديمه مع عيش بلدي وسلطة بلدي لمذاق مصري أصيل.

لنجاح السمك البوري المشوي استخدمي سمك طازج ذو عيون لامعة ولحم متماسك.

لا تبالغي في وقت الشواء حتى لا يجف اللحم ويفقد نكهته.

تتبيلة الليمون والزيت ضرورية لتليين اللحم وإعطائه طعم مميز.

يمكنك إضافة شرائح من البصل والفلفل الألوان داخل ورق الفويل للحصول على نكهة رائعة.

من الأفضل ترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل قبل الشواء ليكتسب الطعم بالكامل.

