طريقة عمل السمك البوري المبطرخ بطرق مختلفة

طريقة عمل السمك البوري المبطرخ، السمك البوري المبطرخ من أشهر الأكلات البحرية في المطبخ المصري، وهو منتشر فى وقتنا الحالى حيث موسمه كما يطلق عليه الصيادون.

ويتميز بنكهته الغنية وقيمته الغذائية العالية، خاصة بسبب وجود البطارخ (البيض) التي تضيف طعم مميز وفوائد صحية متعددة.ط، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل السمك البوري المبطرخ المشوي.

مكونات عمل السمك البوري المبطرخ المشوي:

سمكة بوري كاملة متوسطة أو كبيرة الحجم مبطرخة منظفة ومغسولة جيدًا.

3 فصوص ثوم مفرومة

عصير 2 ليمونة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

شرائح بصل

شرائح ليمون

أعواد كرفس أو كزبرة خضراء

طريقة عمل السمك البوري المبطرخ المشوي

اغسلي السمكة جيدا تحت الماء الجاري.

احرصي على تنظيف البطن جيدا وخاصة منطقة البطرخ.

جففي السمكة بورق المطبخ.

في وعاء عميق، امزجي المكونات التالية الثوم المفروم، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والكمون، والكزبرة الجافة، والبابريكا، والملح والفلفل والشطة.

اخلطي المكونات حتى تتجانس لتحصلي على تتبيلة غنية بالرائحة والطعم.

قومي بعمل شقوق خفيفة على جانبي السمكة حتى تتشرب التتبيلة.

افركي السمكة من الداخل مع البطارخ والخارج بالتتبيلة جيدا.

ضعي قليلا من التتبيلة على البطرخ أيضا برفق حتى لا يتفتت.

اتركي السمكة في التتبيلة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويفضل ساعة كاملة داخل الثلاجة.

جهزي الفحم واتركيه حتى يصبح جمرا هادئ بلا لهب.

ضعي السمكة على شواية مدهونة بقليل من الزيت.

اشوي السمكة لمدة 5 إلى 7 دقائق لكل جانب حسب حجمها.

أثناء الشوي، يمكنك دهن السمكة بقليل من زيت الزيتون أو التتبيلة.

أو سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200° مئوية.

ضعي السمكة في صينية مدهونة بالزيت مع شرائح البصل والليمون.

غلفي الصينية بورق فويل.

أدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة، ثم أزيلي الفويل وشغلي الشواية لمدة 10 دقائق حتى تحمر.

قدمي السمك ساخن مع الأرز الأبيض أو الأرز بالخلطة، والسلطة الخضراء، والطحينة أو سلطة الطماطم بالثوم، والخبز البلدي، ويمكن تزيين الطبق بشرائح الليمون وأوراق الكزبرة أو البقدونس.

لنجاح الوصفة، اختاري سمكة طازجة ذات رائحة بحرية لطيفة.

لا تفرطي في وقت الشوي حتى لا ينشف اللحم.

يفضل استخدام الفحم للحصول على نكهة مميزة.

