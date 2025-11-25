18 حجم الخط

طريقة عمل صينية السمك بالصلصة، صينية السمك بالصلصة من أشهر الأكلات البحرية التي تتميز بمذاقها الغني ونكهتها الشرقية الأصيلة.

وطريقة عمل صينية السمك بالصلصة، سهلة وبسيطة، وهى من الأكلات التراثية التى يعشقها المصريون كثيرا، حيث تمتزج فيها التتبيلة بالصلصة والخضار لتعطي طبق متكامل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل صينية السمك بالصلصة فى الفرن.

مكونات عمل صينية السمك بالصلصة:-

2 سمكة كبيرة أى نوع بورى أو دنيس، أو قاروص أو ماكريل حسب المتوفر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

مكونات الصلصة

3 حبات طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

1 بصلة كبيرة مفرومة

1 فلفلة خضراء مقطعة شرائح

1 فلفلة حمراء أو صفراء اختياري

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة شطة اختياري

1 كوب ماء أو مرق سمك

ملح وفلفل حسب الحاجة

2 ملعقة زيت

إضافات اختيارية

شرائح ليمونة

حلقات بطاطس رفيعة.

كزبرة أو بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل صينية السمك بالصلصة فى الفرن:-

اغسلي السمك جيدا بالملح والليمون وخل خفيف لإزالة أي روائح.

اصنعي شقوق خفيفة على جانبي السمكة لتسهيل دخول التتبيلة.

اخلطي عصير الليمون مع الثوم المهروس والكمون والملح والفلفل والبابريكا والكزبرة والزيت.

تبهلي السمكة من الداخل والخارج جيدا وادخلي التتبيلة داخل الشقوق.

اتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل لتتشرب النكهة.

سخني الزيت في طاسة على النار.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي خفيف.

أضيفي الثوم وقلبيه ثوانى حتى تظهر رائحته.

ضعي الفلفل الملون وقلبيه مع البصل.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم.

أضيفي الكمون والملح والفلفل والشطة.

اسكبي كوب الماء أو المرق واتركي الصلصة تغلي 5 إلى 7 دقائق حتى تتسبك قليلًادهني صينية فرن بقليل من الزيت.

إذا أردت إضافة البطاطس، ضعي شرائح البطاطس في القاع وملحيها قليلا.

صبي جزء من الصلصة فوق البطاطس.

ضعي السمكة المتبلة فوق الصلصة.

اسكبي باقي الصلصة فوق السمكة بالكامل وتأكدي أنها مغطاة جيدا.

ضعي شرائح الليمون فوق السطح.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200°.

غطي الصينية بورق فويل.

أدخليها الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة حسب حجم السمكة.

أزيلي الفويل وشغلى الشواية لمدة 10 دقائق لتحمير الوجه.

قدمي الصينية ساخنة مع أرز أبيض أو أرز صيادية، وسلطة خضراء أو سلطة طحينة، وخبز بلدي أو شامي.





