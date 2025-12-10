الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار توافد الناخبين للتصويت بلجنة طارق جميل بأسيوط حتى الدقائق الأخيرة (فيديو)

لجنة الشهيد طارق
لجنة الشهيد طارق جميل، فيتو
18 حجم الخط

واصل ناخبو محافظة أسيوط التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات بـ3 دوائر تم إلغاؤها وفي لجنة الشهيد طارق جميل التي تشهد إقبالا حتى الدقائق الأخيرة من التصويت في اليوم الأول من هذه الجولة. 

 


في ذات السياق، أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الأول، حيث تفقد لجان مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تعد من أكبر لجان دائرة أسيوط الأولى من حيث كثافة الناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث التي تعاد فيها الانتخابات.

 

تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم

 

وخلال الجولة، أكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، لافتًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط وآمن للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الجولة تأتي في إطار حرصه على متابعة التفاصيل الميدانية بنفسه لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط. لافتا إلى مستوى التجهيز سواء فيما يتعلق بالنظافة والإنارة والتهوية، أو توافر الكراسي المتحركة، ووجود مظلات ومقاعد انتظار لتخفيف الزحام خارج المقار.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط كثفت المرور الميداني لجميع مسؤولي المراكز والأحياء، مع الالتزام برفع حالة الاستعداد القصوى طوال فترة الانتخابات، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ منذ انطلاقها صباح اليوم.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

 

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن "الصوت الانتخابي أمانة وواجب وطني يعكس دعم المواطنين لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي" لافتا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل مؤسساتها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة انتخابات النواب أسيوط الانتخابات الجولة الثانية اللجان الانتخابية اللواء هشام أبوالنصر انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 مجلس النواب محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

توفير مقاعد للمواطنين أمام لجنة مدرسة النصر بغرب أسيوط في انتخابات النواب (فيديو)

انتخابات النواب 2025، محافظ أسيوط: فتح جميع اللجان دون معوقات أو تأخير (فيديو)

إقبال متوسط على لجنة مدرسة أحمد فايز في انتخابات الدوائر الملغاة بأسيوط (فيديو)

اليوم، 87 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد في الجولة الثانية للانتخابات بـ3 دوائر بأسيوط

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بعدد من الكليات

محافظ أسيوط يتابع جاهزية اللجان لإعادة انتخابات النواب في 3 دوائر ملغاة

محافظة أسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار

منظومة كاميرات للمراقبة، جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads