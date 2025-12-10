استمرار توافد الناخبين للتصويت بلجنة طارق جميل بأسيوط حتى الدقائق الأخيرة (فيديو)

18 حجم الخط

واصل ناخبو محافظة أسيوط التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات بـ3 دوائر تم إلغاؤها وفي لجنة الشهيد طارق جميل التي تشهد إقبالا حتى الدقائق الأخيرة من التصويت في اليوم الأول من هذه الجولة.



في ذات السياق، أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الأول، حيث تفقد لجان مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تعد من أكبر لجان دائرة أسيوط الأولى من حيث كثافة الناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث التي تعاد فيها الانتخابات.

تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم

وخلال الجولة، أكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، لافتًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط وآمن للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الجولة تأتي في إطار حرصه على متابعة التفاصيل الميدانية بنفسه لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط. لافتا إلى مستوى التجهيز سواء فيما يتعلق بالنظافة والإنارة والتهوية، أو توافر الكراسي المتحركة، ووجود مظلات ومقاعد انتظار لتخفيف الزحام خارج المقار.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط كثفت المرور الميداني لجميع مسؤولي المراكز والأحياء، مع الالتزام برفع حالة الاستعداد القصوى طوال فترة الانتخابات، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ منذ انطلاقها صباح اليوم.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن "الصوت الانتخابي أمانة وواجب وطني يعكس دعم المواطنين لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي" لافتا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل مؤسساتها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهله

