طريقة عمل طاجن الكابوريا فى الفرن بخطوات بسيطة

الكابوريا
طريقة عمل طاجن الكابوريا، طاجن الكابوريا من أشهى الأطباق البحرية التي تجمع بين المذاق الغني للمأكولات البحرية والنكهات الشرقية الأصيلة.

وطريقة عمل طاجن الكابوريا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذا الطبق المصري المشهور يتميز بطعمه اللذيذ ورائحته الزكية، ويقدم عادة في المناسبات والعزومات أو كوجبة رئيسية فاخرة لمحبي الأسماك والمأكولات البحرية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طاجن الكابوريا فى الفرن.

مكونات عمل طاجن الكابوريا فى الفرن:-

1 كيلو كابوريا يفضل أن تكون طازجة ومنظفة جيدا

2 ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مهروس

2 ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة شرائح

1 ثمرة فلفل أحمر أو حار حسب الرغبة

2 ثمرة طماطم كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1 كوب عصير طماطم طازج

عصير ليمونتين كبار

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة فلفل أسود

رشة ملح حسب الذوق

½ كوب ماء أو مرق سمك

أوراق كرفس أو بقدونس للتزيين

طريقة عمل طاجن الكابوريا فى الفرن:-

  • ابدئي أولا بتنظيف الكابوريا جيدا، وذلك بغسلها تحت الماء الجاري وفركها بفرشاة صغيرة للتخلص من أي شوائب.
  • يمكن إزالة الغطاء العلوي وتنظيف الداخل مع ترك الأرجل والمخالب كما هي.
  • ضعيها في مصفاة واتركيها لتتصفى من الماء الزائد.
  • في وعاء كبير، ضعي البصل والثوم المفروم، وأضيفي إليهما عصير الليمون، والزيت، والكمون، والبابريكا، والكزبرة، والفلفل الأسود، والملح.
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس وتشكل صوص عطري غني بالنكهات.
  • ضعي الكابوريا في الوعاء مع التتبيلة، وقلبيها جيدا بحيث تغطيها التوابل من جميع الجوانب.
  • اتركيها منقوعة في التتبيلة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة حتى تتشرب النكهات جيدا.
  • في مقلاة على النار، سخني القليل من الزيت، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا قليلا.
  • أضيفي الفلفل الرومي والطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وقلبي جيدا.
  • اسكبي عصير الطماطم وأضيفي نصف كوب من الماء أو المرق، واتركي الخليط يغلي حتى يصبح الصوص متماسك قليلا.
  • في طاجن فخاري أو بايركس، ضعي طبقة من الصوص في القاع، ثم رصي الكابوريا فوقها.
  • اسكبي باقي الصوص فوق الكابوريا حتى تغمر تماما.
  • غطي الطاجن بورق فويل، ثم ضعيه في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 إلى 45 دقيقة.
  • بعد مرور الوقت، أزيلي الفويل واتركي الطاجن في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى يحمر الوجه وتتركز النكهات.
  • قدمى طاجن الكابوريا ساخن مع الأرز الأبيض أو الأرز بالخلطة أو حتى الخبز البلدي الساخن.
  • زيني الوجه بالبقدونس أو الكرفس المفروم لإضافة لمسة من اللون والنكهة المنعشة.
الجريدة الرسمية