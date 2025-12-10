الأربعاء 10 ديسمبر 2025
طريقة عمل الشعرية باللبن، لتدفئة أسرتك فى الطقس البارد

الشعرية باللبن
الشعرية باللبن
طريقة عمل الشعرية باللبن، الشعرية باللبن من أشهر الحلويات الشرقية التي ارتبطت بذكريات الطفولة في كثير من البيوت العربية، فهي وجبة خفيفة ومغذية في نفس الوقت، وغالبا ما تقدم كتحلية بعد الطعام أو كوجبة دافئة في الشتاء.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية لما تحتويه من اللبن الغني بالكالسيوم والبروتين.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الشعرية باللبن.

مكونات عمل الشعرية باللبن:-

كوب من الشعرية

لتر من الحليب

3 ملاعق كبيرة سكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح صغيرة جدًا

مكسرات للتزيين اختياري

رشة قرفة اختياري

طريقة عمل الشعرية باللبن 
طريقة عمل الشعرية باللبن:-

  • في قدر على نار متوسطة، ضعي الزبدة أو السمن واتركيها حتى تذوب، ثم أضيفي الشعرية وقلبيها باستمرار حتى يتحول لونها إلى ذهبي، هذه الخطوة تمنح الشعرية نكهة غنية وقوام مميز.
  • اسكبي الحليب تدريجيا فوق الشعرية المحمرة مع الاستمرار في التقليب حتى لا تتكتل المكونات.
  • أضيفي السكر ورشة الملح والفانيليا، وقلبي جيدًا حتى يذوب السكر تماما.
  • اتركي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج الشعرية ويصبح القوام كريمي متماسك.
  • ارفعي القدر من على النار واسكبي الشعرية باللبن في أطباق التقديم، ثم زيني الوجه بالمكسرات أو القرفة حسب الرغبة.
  • لنجاح الوصفة، استخدمي الحليب كامل الدسم للحصول على طعم أغنى وقوام كريمي.
  • قلبي باستمرار لتجنب التصاق الشعرية بقاع الحلة.
  • إذا أصبح القوام سميك زيادة عن اللزوم، يمكنك إضافة القليل من الحليب الساخن.
طريقة عمل البليلة، وجبة شتوية لذيذة ومغذية

طريقة عمل البليلة باللبن، قدميها لأطفالك صباحا قبل المدرسة

