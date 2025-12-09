الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

قرار جديد ضد قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي بالتجمع

الكاتبة ميرال الطحاوي،
الكاتبة ميرال الطحاوي، فيتو
استعجلت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التقرير المروري لقائد سيارة ملاكي متهم بدهس الكاتبة ميرال الطحاوي، أسفل عجلات سيارته أثناء توقفها أعلى الرصيف بالطريق الرئيسي في منطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة وكسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الكاتبة تعرضت للتصادم عندما صعدت السيارة فوق الرصيف ودهستها، وأكدت المصادر نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

