حوادث

للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

الطالبة جنى المجني
الطالبة جنى المجني عليها، فيتو
جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس سيدة متهمة بدهس الطفلة جني بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال في مدينة الشروق،  ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية.

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث.

 

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

