إجراء تحليل مخدرات لتاجر سيارات تسبب في حادث تصادم بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة تاجر سيارات متهم بالتسبب في حادث مروري بمنطقة النزهة، بعدما صدم سيارة أخرى ثم ارتطم بعمود إنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارته، إلى مصلحة الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وتحليلها وإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وتلقت غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع الحادث واحتراق السيارة، وبانتقال القوات وإجراء التحريات تبيّن أن قائد السيارة كان تحت تأثير المسكر وقت التصادم.

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك معارض سيارات، وأن حالته غير المتزنة كانت سببًا مباشرًا في فقدانه السيطرة على المركبة.

 وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

