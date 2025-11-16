الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالنزهة للجنايات

أمرت نيابة النزهة بإحالة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة لمحكمة الجنايات.

سرقة مبالغ مالية في النزهة

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، وأكد سرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخلها.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة وسرقتها الشقة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 الف جنيه وجهاز حاسب آلي.

وأشار المتهمان إلى أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

