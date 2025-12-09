الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
استدعاء مجري التحريات بواقعة طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

استدعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، مجري التحريات بواقعة طالب لقيامه بالتعدي على زميله داخل المدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد، مما أدى لكسر نظارته الطبية وإصابته بـمنطقة التجمع الأول وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

مشاجرة داخل مدرسة بالتجمع الأول

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدي أحد الطلاب على زميله بإحدى المدارس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بنشوب مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس، وبالانتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجله "مصاب بجروح واشتباه كسر بالوجه" – مقيمان بدائرة القسم) وأكد نجله تضرره من طالب بذات المدرسة لقيامه بالتعدي عليه بالضرب حال تواجدهما بالفصل الدراسي بالمدرسة بسبب خلافات بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد، مما أدى لكسر نظارته الطبية وحدوث إصابته المنوه بها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه (طالب "مصاب بجرح باليد" - مقيم بدائرة القسم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم الشاكى بالتسبب فى إحداث إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

