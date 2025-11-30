الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشهود في مصرع شخص سقط من علو بمدينة نصر: "مش عارفين السبب"

مصرع شخص سقط من علو
مصرع شخص سقط من علو بمدينة نصر
18 حجم الخط

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال الشهود في مصرع شخص عقب سقوطه من الطابق الثالث في أحد العقارات بمدينة الأمل في مدينة نصر.

وقال الشهود إنهم لم يعرفوا سبب سقوط المتوفى، مشيرين إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية قد تكون دفعته للتخلص من حياته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشخص لقي مصرعه نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين سقوط شخص من الطابق الثالث في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر مدينة نصر النيابة العامة غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة

مواد متعلقة

حاولوا ياخدوا جثة متوفى، القبض على 5 أشخاص اقتحموا العناية المركزة بمستشفى كفر شكر

تشريح جثة شخص عثر عليها بعد تغيبه 3 أيام في الحوامدية

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية