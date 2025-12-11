لحظة استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط أمام سواحل فنزويلا وترامب: سنحتفظ بالحمولة (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قيام الولايات المتحدة، باحتجاز ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل فنزويلا، ولم يكشف عن اسم السفينة أو مالكها أو حمولتها أو وجهتها، غير أنه شدد على أن بلاده صادرت الناقلة لأسباب وجيهة وسوف تحتفظ بالحمولة.

من جانبها قالت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، إن بلادها احتجزت ناقلة نفط خام، يتم استخدامها في نقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، وذلك قبالة سواحل فنزويلا.

وأوضحت في منشور لها على منصة إكس: "نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الحرب، أمر مصادرة ناقلة نفط خام تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.. وتخضع هذه الناقلة لعقوبات أمريكية منذ سنوات لتورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية. وتمت عملية المصادرة قبالة سواحل فنزويلا بأمان تام".

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

ويظهر مقطع فيديو نشرته المدعية العامة الأمريكية، هبوط جنود تابعين لقوات المارينز، من طائرات هليكوبتر مدججين بالسلاح، ويتجولون على سطح ناقلة النفط قبل أن يتم إعلان نجاح عملية الاستيلاء على الناقلة.

تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، والذي تسعى واشنطن لإزاحته عن السلطة بكل الطرق، بما في ذلك التلويح باستخدام القوى العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.