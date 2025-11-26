الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

استدعاء شهود العيان على مصرع شخص سقط من عقار بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث في أحد العقارات بمدينة الأمل في مدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 


البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة نصر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين سقوط شخص من الطابق الثالث في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

