مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بمدينة نصر والنيابة تكشف سبب الوفاة

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث في أحد العقارات بمدينة الأمل في مدينة نصر، أنه توفي نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة نصر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين سقوط شخص من الطابق الثالث في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

