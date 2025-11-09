الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق في مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالقاهرة الجديدة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل داخل موقع تحت الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو، ووجود حالة وفاة داخل موقع تحت الإنشاء، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء مباشرة عامل مهام عمله، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة بالطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بجراحه.

وكشفت أقوال شهود العيان على الواقعة، وتحريات رجال المباحث، عن عدم وجود شبهة حول وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة ادارة شرطة النجدة مباحث القاهرة مدير مباحث القاهرة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية