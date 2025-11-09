التحقيق في مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل داخل موقع تحت الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو، ووجود حالة وفاة داخل موقع تحت الإنشاء، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء مباشرة عامل مهام عمله، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة بالطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بجراحه.

وكشفت أقوال شهود العيان على الواقعة، وتحريات رجال المباحث، عن عدم وجود شبهة حول وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.