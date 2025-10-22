سقطا من أعلى سقالة، مدير مشروع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة يكشف تفاصيل مصرع عاملين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بصرف مدير مشروع شهد مصرع عاملين، إثر انهيار كمية من الرمال عليهما أثناء عملهما داخل موقع تحت الإنشاء، تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنة، عقب سماع أقواله من سراي النيابة.

وقال مدير المشروع إنه اثناء وجوده بالمشروع تحت الانشاء سمع اصوات صراخ وبالتوجه الي مصدرها وجد اثنين من العمال سقطوا من اعلي سقالة اثناء عملهم علي الارض وبنقلهما الي المستشفي لفظا انفاسهما الاخيرة متأثرين باصابتهما.

مصرع شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باحتجاز شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإنقاذ والإغاثة لمكان الواقعة

وبالفحص، تبين أن العاملين لقيا مصرعهما نتيجة انهيار مفاجئ للتربة أثناء تنفيذ أعمال الحفر، وتمكن الأهالي من استخراج الجثتين قبل وصول قوات الإنقاذ.

وتم تأمين الموقع بالكامل لمنع حدوث أي انهيارات جديدة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.