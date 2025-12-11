الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة

حبس متهم، فيتو
أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها التي قالت إنها فوجئت خلال ممارستها الجري بالمنطقة محل سكنها بالمتهم يتلفظ نحوها بألفاظ نابية ويعرض عليها صور خادشة للحياء.

التحرش بفنانة شهيرة في النزهة 

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من فنانة شهيرة تفيد بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم قام شخص بالتعدي عليها والتحرش بها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم تحرش بالفنانة أثناء سيرها فى الشارع بالنزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

