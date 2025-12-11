الخميس 11 ديسمبر 2025
توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

توروب
توروب
استقر توروب المدير الفني للأهلي على بعض العناصر فى تشكيل الفريق لمباراة إنبي غدا فى كأس عاصمة مصر.

وسيتواجد فى تشكيل الأهلي الأساسي غدا كلًا من: محمد سيحا فى حراسة المرمى ومحمد شكري ومصطفى العش وأشرف داري وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم، على أن يحسم الدنماركي التشكيل النهائى عقب مران الفريق الختامي اليوم.

مباراة الأهلى وإنبى فى كأس عاصمة مصر
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر غدا الجمعة في الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من  شهر ديسمبر، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

واستأنف الأهلي تدريباته الخميس الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر في فترة التوقف الدولي
وتنطلق منافسات كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

الدنماركي ييس توروب توروب انبي والاهلي المدير الفني للأهلي تشكيل الأهلى

