الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

أعلن المستشار حازم بدوي نتيجة الانتخابات في الدائرة التي أجريت فيها جولة الإعادة ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي فوز المرشحين: مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، وحسام خليل عبد الرازق أبو بكر.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وأجريت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة الـ19 خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما أجريت في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم

