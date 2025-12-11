مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، كما يشهد فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، وذلك بفندق سانت ريجيس (الماسة) في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن الفعاليات مناقشة أحدث ما توصلت إليه المراكز البحثية والأكاديمية، واستعراض آليات دعم الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة التطوير ودعم خطط الدولة في مجالات البحث والابتكار.

ويشارك في الحدث نخبة من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والجهات الدولية المهتمة بالبحث العلمي، حيث يبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الأكاديميات، وتبادل الخبرات، ودعم مشروعات البحث التطبيقي ذات الأولوية الوطنية.

كما يشهد المعرض الدولي عرض مجموعة من الابتكارات والأبحاث التطبيقية التي تم تطويرها داخل الجامعات والمراكز البحثية، بهدف تسويقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.