مدبولي: اجتماعات ناجحة مع صندوق النقد وأخبار إيجابية خلال يومين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عقد اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية في إطار المباحثات الجارية بين الجانبين.



وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء أنه ستكون هناك أخبار إيجابية خلال اليومين القادمين، في إشارة واضحة إلى اقتراب التوصل إلى تفاهمات أو خطوات جديدة تعزز الوضع الاقتصادي.

تكليفات رئاسية لإعداد رؤية متكاملة للنمو الاقتصادي السريع

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع رؤية اقتصادية شاملة تتضمن قرارات وإجراءات تستهدف تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن هذه الرؤية تشمل إصلاحات وتدابير هيكلية تهدف إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي.

مؤشرات إيجابية وترقب للإعلان الرسمي

وتأتي تصريحات مدبولي في ظل حالة من الترقب المحلي والدولي لأي تقدم في ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، لما لذلك من تأثير مباشر على الأسواق وثقة المستثمرين.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عن إجراءات أو اتفاقات جديدة بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي.

